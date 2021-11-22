Arcane dizisinin ikinci sezonu onaylandı! Arcane ikinci sezon ne zaman çıkacak?
Riot Games'in dizisi League of Legends evreninde geçen animasyon Arcane'in ikinci sezonunun çıkacağı onaylandı. Arcane ikinci sezon ne zaman çıkacak? Arcane ikinci sezon çıkış tarihi!
Geçtiğimiz haftalarda Netflix'te yayınlanan Arcane, üç gün içinde Squid Game'i tahtından indirerek Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu.
Dizinin ortak yaratıcıları Christian Linke ve Alex Yee, bir hayran etkinliğinde doğrulanan yenileme hakkında, "Arcane'in ilk sezonuna verilen olumlu yanıt için çok mutluyuz ve ikinci sezonu sunmak için Riot ve Fortiche'deki yaratıcı sihirbazlarla çok açlışıyoruz." Dedi.
Ayrıca Arcane'in Twitter hesabından yaptığı ikinci sezon duyurusunda şu sözlere yer verdi, "Hazır olun arkadaşlar. Arcane 2. Sezon yapım aşamasında. İhtiyacınız olduğunda Hexgate nerede?"
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ARCANE İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
League of Legends dizisi Arcane'in ikinci sezonunun ne zaman çıkacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı, ancak Espor sunucusu Dora Özsoy'un Twitter'dan yaptığı bir açıklamaya göre ise Arcane'in 2022 yılına yetişmeyeceğini bildirdi.
ARCANE İKİNCİ SEZON DUYURU FRAGMANI
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