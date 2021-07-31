Arazözde can veren orman işçisinin oğlu: Bilerek yapanlara Allah cezasını versin (2)
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Arazözde can veren orman işçisinin oğlu: Bilerek yapanlara Allah cezasını versin (2)

Arazözde can veren orman işçisinin oğlu: Bilerek yapanlara Allah cezasını versin (2)
Demirören Haber Ajansı / Gizem Karadağ - Haberler | Güncel

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIAntalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangına müdahale edilen arazözde hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın, alevlere mücadele yürütürken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangına müdahale edilen arazözde hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın, alevlere mücadele yürütürken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Yaşar Çinbaş'ın, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, hortumla alevlere su tuttuğu ve yangını söndürmeye çalıştığı anlar yer aldı. 

Gizem KARADAĞ/ ANKARA,

Arazözde can veren orman işçisinin oğlu: Bilerek yapanlara Allah cezasını versin (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem Karadağ

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