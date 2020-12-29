Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

29.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:09
Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp, boş araziye savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Afganistan uyruklu olduğu üzerinde durulan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aziziye- Yukarı Göndelen Mahallesi yolunda meydana geldi. Yoldan geçenler, boş bir arazide motosiklet ve yanında yerde yatan kişiyi fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kontrolden çıkıp boş araziye savrulduğu tahmin edilen motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Afganistan uyruklu olduğu üzerinde durdukları sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

Haber Yorumları (1)
YAPARSA PAKMAYA YAPAR: Her yer suriyeli afgan dolu kaytıtdışı milytonlar var kayıt olmadıgı icinde katili hırsızı hepsi geldi
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