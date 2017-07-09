Arazi Anlaşmazlığı Yüzünden Akrabasını Demirle Dövdü

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden iki akraba arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir kişi demirle dövülerek hastanelik oldu.



Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçesinde ikamet eden Mustafa Girgin (36) ile Mustafa Cesur (61) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet de bulunan Girgin ile Cesur, Şenpazar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde karşılaştı. Bir süre sonra tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Girgin, etrafta bulduğu demirle Cesur'u darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Cesur, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay sonrası Şenpazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Girgin'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Girgin, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU