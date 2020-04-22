Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az Fransa'da 480 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, sigara içenlerin koronavirüs salgınından daha az etkilendiğini ortaya çıkardı. Fransa'nın başkenti Paris'in Pitie Salpetriere Hastanesi'nde yapılan araştırma sigarada bulunan nikotinin virüsle mücadelede etkili olduğunu işaret etti.

Academie des Sciences'ta yayınlanan araştırma, koronavirüs testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi gören 350 kişi ile tedavisi hastane dışında devam eden 130 vaka üzerinde yapıldı. Araştırmada bu kişilerin sadece yüzde 5'inin sigara içtiği tespit edildi. Ancak araştırmacılar insanları sigara içmeye teşvik etmediğinin, sigara kullanımının başka potansiyel tehlikeleri olduğunun altını çizdi.

NİKOTİN VİRÜSÜN HÜCRELERE YAYILMASINI ENGELLİYOR

Çalışmanın analizini yapan saygın Fransız nörobiyoloji uzmanı Jean-Pierre Changeux, nikotinin virüsün hücrelere ulaşmasına engel olarak vücutta yayılmasını durdurabileceğini söyledi. Nikotin ayrıca çoğu ağır Kovid-19 vakalarında görülen bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstermesini de azaltıyor olabilir. Hastanenin raporuna göre çalışma her gün düzenli olarak sigara içenlerin semptomlu veya ağır şekilde korona enfeksiyonu geçirme ihtimalinin genel nüfusa göre daha az olduğunu gösterdi.

SİGARA İÇENLER KORONAVİRÜSE YAKALANIRSA HASTALIĞI DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

Bugüne kadar uzmanlar sigara içenlerin Kovid-19 hastalığını çok daha ağır geçirdiğini belirterek sigaradan uzak durma konusunda defalarca uyarılarda bulundu. Ayrıca sigara kullanımının başka potansiyel tehlikeleri de bilinen bir gerçek.

BENZER ARAŞTIRMALAR DİĞER ÜLKELERDE DE YAPILMIŞTI

Nikotinin Kovid-19'a karşı koruyucu bir yanı olduğuna dair tezler Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de geçen aylarda ileri sürülmüştü. Mart'ta Çinli araştırmacıların yaptığı bir çalışma New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Bin kişi üzerinde yapılan çalışma sigara içenlerin sadece 5'te birinin salgına yakalandığını gösterdi.

Nisan başında ABD'de yapılan diğer bir çalışma da 7 bin Covid-19 hastasının sadece yüzde 1,3'ünün sigara kullandığını ortaya koymuştu.