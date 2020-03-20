Araştırma: Gerçekte Covid-19 vakaları, tespit edillenden 5 ila 10 misli daha fazla olabilir
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya

Araştırma: Gerçekte Covid-19 vakaları, tespit edillenden 5 ila 10 misli daha fazla olabilir

ABD’de tıbbi makalelerin yayımlandığı Science dergisinde çıkan bir araştırmada, gelişmiş ülkelerde gerçekte tip koronavirüs (Covid-19) vakasının, tespit edilenden 5 ila 10 misli daha fazla olabileceği bildirildi.

20.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:43
Araştırma: Gerçekte Covid-19 vakaları, tespit edillenden 5 ila 10 misli daha fazla olabilir

ABD'de tıbbi makalelerin yayımlandığı Science dergisinde çıkan bir araştırmada, gelişmiş ülkelerde gerçekte yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının, tespit edilenden 5 ila 10 misli daha fazla olabileceği bildirildi.

Columbia Üniversitesi'nde görevli Profesör Jeffrey Shaman, kaleme alınan bilimsel makalede "Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda, gerçekte vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 misli daha fazla" diyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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