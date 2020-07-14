Arasan, "Kurban vekaleti ile vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz"
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Arasan, "Kurban vekaleti ile vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz"

Vatandaşların talep ve önerileri ile çalışmalarını sürekli şekillendirdiklerini belirten Türk Kızılay Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan,kurban vekaleti ile de vatandaşlarla dayanışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Arasan,
14.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:43

Vatandaşların talep ve önerileri ile çalışmalarını sürekli şekillendirdiklerini belirten Türk Kızılay Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan,kurban vekaleti ile de vatandaşlarla dayanışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Türk Kızılay Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan yaptığı açıklamada," Tunceli şubesi olarak vatandaşlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Kızılay gönüllerimiz ile ilimiz genelinde kıymetli büyüklerimiz, engeli olan bireylerimiz, yetim ve öksüz evlatlarımız başta olmak üzere yöre insanımıza ulaşabilmenin çabası içerisindeyiz. Pandemi süreci başta olmak üzere Ramazan ayında da siz hayırsever vatandaşlarımızın sundukları destekler ile vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Kurban Bayramı öncesi yeniden siz hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle Kızılayımıza verecekleri kurban vekaleti ile vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Buradan tüm hayırsever vatandaşlarımıza sesleniyoruz şubemize gelerek veya kuracağımız stantlara giderek kurban vekaletlerini verebilirler"dedi.

Arasan, ayrıca bugüne kadar kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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