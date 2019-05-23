PKK'lı Terörist, Eren Bülbül'ü Neden Şehit Ettiklerini İtiraf Etti

6 gün önce Espiye ilçesi kırsalında teslim olan Kawa kod adlı PKK'lı terörist Bahrüz Düdükkanlı, 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesi olayına ilişkin itirafta bulundu. "Olayda şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül'e neden ateş ettiniz" sorusuna cevap veren terörist, "Biz onu istihbaratçı zannettik ve ateş ettik" dedi.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'Ü İSTİHBARATÇI ZANNETMİŞLER

Kawa kod adlı Terörist Bahrüz Düdükkanlı 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesi olayına ilişkin ise ifadesinde bilgiler verdi. Terörist Düdükkanlı, olayın yaşandığı gün bölgede bir eve girdiklerini ve yaşamsal malzeme aldıklarını bu sırada ise 4 ayrı noktaya da pusu attıklarını söyledi. Pusu esnasında Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i gördüklerini eve yaklaşmaya başladıkları sırada ise ateş açtıklarını kaydetti. Terörist Düdükkanlı "Olayda şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül'e neden ateş ettiniz" sorusuna ise "Biz onu istihbaratçı zannettik ve ateş ettik" dediği ifadesine yansıdı.

Cudi Zaza kod adlı terörist Mehmet Yakışır'ın grubunda olduğunu ve toplamda asker, polis ve sivillerden oluşan 10 kişinin şehit olduğu 20 olayda aktif olarak katıldığını itiraf etti. Düdükkanlı'nın Trabzon'daki yer gösterme ve ifadelerini ardından yeniden Giresun'a getirileceği ve soruşturmaya Giresun'da devam edileceği belirtildi.

TERÖRİSTİN İFADELERİ İLE OPERASYON GENİŞLETİLDİ

6 gün önce Espiye ilçesi kırsalında teslim olan Kawa kod adlı PKK'lı teröristin ifadeleri sonrası genişletilerek süren operasyonlar kapsamında örgütün Doğu Karadeniz kırsalındaki son mensubu olan Aras Aslan, Giresun'un Güce ilçesi Boncukçukur Köyü kırsalında askerimiz operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.

Yaklaşık bin 700 komando ile 5 ilde süren operasyonlar neticesinde ve Kawa kod adlı Behrüz Düdükkanlı'nın ifadesi doğrultusunda Aras Aslan'ın izini süren timler Güce ilçesinde bulunan Bancukçukur köyü kırsalındaki hidroelektrik santraline (HES) gelen bir şüphelinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon başlattı. Yapılan operasyonda kıskıvrak yakalanan terörist Aras Aslan'ın ilk ifadesinde aç olduğu için yemek aradığını onun için HES şantiyesinin civarına kadar indiğini söylediği öğrenildi.

PKK'YA KARADENİZ'DE SIĞINAK VE DEPO DARBESİ

Son 5 günde Kawa kod adlı Behrüz Düdükkanlı'nın Giresun ve Trabzon kırsalında tek tek gösterdiği sığınak ve depolardan oluşan 12 yer güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde son yıllarda Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna darbe üstüne darbe vuruldu. Örgütün sözde bölge sorumluları "Zeynel" kodlu telsiz kullanan Cudi Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ile Türk Tarık kod adlı Barış Öner'inde aralarında bulunduğu toplamda 20 terörist etkisiz hale getirildi.









Kaynak: İHA