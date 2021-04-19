Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi
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Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi

Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Haklarında sık sık aşk dedikoduları ortaya atılan Hande Erçek ve Kerem Bursin'a ait olduğu öne sürülen bir tatil pozu magazin gündemine bomba gibi düştü.

FOX TV'deki Sen Çal Kapımı dizisinin iki başrolü Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in arasındaki aşk dedikoduları uzun süredir magazin gündemini meşgul ediyordu. Her fırsatta bu iddiaları yalanlayan ikili, geçtiğimiz günlerde spor salonundan çıkarken yapmış oldukları açıklamalar ile kafaları karıştırmıştı.

SON AÇIKLAMALARI İLE AÇIK KAPI BIRAKMIŞLARDI

Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, basın mensuplarının "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusuna "Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız" yanıtını vermişti. Ünlü oyuncunun salondan ayrılmasının ardından çıkış yapan Hande Erçel de konuyla ilgili, "Aşk olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar" demekle yetindi.

Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi

HAYRANLARINA YAKALANDILAR

Bu açıklamaların ardından yurt dışından yayılan bir fotoğrafla bomba patladı. Rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin sezon finali yapmasının ardından ünlü oyuncular Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler tatilinde hayranlarının objektifine yakalandı. Fotoğraf pek net olmadığı için fotoğraftakilerin Hande Erçel ve Kerem Bürsin olup olmadığı havada kalırken Bürsin'den iddiaların doğruluk oranını artıran bir paylaşım geldi.

Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi

Kerem Bürsin'in bu paylaşımı iddiaları destekleyen türden olunca hayranları, baş başa tatile çıktıklarını düşündü.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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