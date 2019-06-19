Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı

Araklı ilçesindeki sel ve heyelanın ardından dün gece kente gelen Soylu ve Pakdemirli, Yeşilyurt ve Çamlıktepe mahallelerinin ardından, hasar gören Araklı- Bayburt kara yolunda da incelemede bulundu.

ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİ ALDILAR

Bölgede devam eden çalışmaları yakından takip eden Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yukarıdan aşağı gelen toprağın yolu kapatan kısmının açılması hususunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

Soylu, "Zannediyorum yakın bir zamanda buradaki yığıntıyı almak lazım ki aldıktan sonra suyun akışını normale döndürmek gerekir. Tüm makineler, ekipmanlar burada bunun için çalışıyorlar; yukarıyı biraz daha rahatlatmak için. Arama kurtarma çalışmaları, burada da orada da devam ediyor." diye konuştu.

GEÇMİŞ OLSUN TEMENNİSİNDE BULUNDULAR

Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'ye, incelemelerde AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

Soylu ve Pakdemirli, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Kaynak: AA