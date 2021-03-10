Aracıyla takla atan sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı
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Aracıyla takla atan sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı

10.03.2021 23:36 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:42
Aracıyla takla atan sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı

Adana'nın Kozan ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Develi Bulvarı Çanaklı yol kavşağında saat 22.30 sularında Veysel G. idaresindeki 01 AFU 33 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak takla attı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, sürücü hafif sıyrıklar ile kazayı atlattı. Kazada refüje çarparak takla atan otomobil olay yerine gelen trafik ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile çekiciye yüklendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Aracıyla takla atan sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı
Aracıyla takla atan sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı
Aracıyla takla atan sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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