Arabanlı çiftçilere don uyarısı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çiftçileri don tehlikesine karşı uyardı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu don beklendiğini belirterek, çiftçileri uyardı. Hasan Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli Çiftçilerimiz; bugün akşam saatlerinden başlamak üzere 27 Aralık Pazartesi sabah saatlerine kadar İlimiz genelinde orta kuvvette Zirai Don tehlikesi beklenmektedir. Tedbir almanız hususunu bilgilerinize sunar, ürününüzün bol, kazancınızın bereketli olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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