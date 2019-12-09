Araban sarımsağında yeşil firik hasadı hazırlıkları bitti
Gaziantep'in Araban ilçesinin verimli topraklarında yetişen "Araban Sarımsağı"nda yeşil firik hasadı hazırlıkları tamamlandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinin verimli topraklarında yetişen "Araban Sarımsağı"nda yeşil firik hasadı hazırlıkları tamamlandı.
Araban Ziraat Odası Başkanı
Hasan Altun gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban Ovası'nda Eylül ayının ortasında dikimine başlanan sarımsakta Nisan
ayında yapılacak yeşil firik hasadı için ilaçlama, ot temizliği ve bakım
hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, Türkiye'nin en kaliteli sarımsağının
Araban Ovası'nda yetiştiğini söyledi.
Altun, iki haftadır aralıklarla yağan yağmurun ürünün gelişmesini sağladığını dile getirerek, "Bu yıl ilk yeşil
firik hasadında üreticilerimiz bir dönümden yaklaşık 5
ton ürün elde edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.