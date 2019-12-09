Araban sarımsağında yeşil firik hasadı hazırlıkları bitti
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Araban sarımsağında yeşil firik hasadı hazırlıkları bitti

Gaziantep'in Araban ilçesinin verimli topraklarında yetişen "Araban Sarımsağı"nda yeşil firik hasadı hazırlıkları tamamlandı.

09.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:26
Araban sarımsağında yeşil firik hasadı hazırlıkları bitti

'in ilçesinin verimli topraklarında yetişen "Araban Sarımsağı"nda yeşil firik hasadı hazırlıkları tamamlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı

gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban Ovası'nda Eylül ayının ortasında dikimine başlanan sarımsakta Nisan

ayında yapılacak yeşil firik hasadı için ilaçlama, ot temizliği ve bakım

hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, Türkiye'nin en kaliteli sarımsağının

Araban Ovası'nda yetiştiğini söyledi.

Altun, iki haftadır aralıklarla yağan yağmurun ürünün gelişmesini sağladığını dile getirerek, "Bu yıl ilk yeşil

firik hasadında üreticilerimiz bir dönümden yaklaşık 5

ton ürün elde edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA
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