Araban'da Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar Oyuncak Atölyesi ile Genç ve Kadın Kitap Kafe açıldı

Araban Kaymakamlığınca ilçede hayata geçirilen Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar Oyuncak Atölyesi ile Genç ve Kadın Kitap Kafe açıldı.

Araban Kaymakamlığınca ilçede hayata geçirilen Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar Oyuncak Atölyesi ile Genç ve Kadın Kitap Kafe açıldı.

Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül'e Kaymakam Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu ile kurum amirleri eşlik etti.

Kaymakam Mutlu, açılışlarda yaptığı konuşmada, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama