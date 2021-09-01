Araban'da Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar Oyuncak Atölyesi ile Genç ve Kadın Kitap Kafe açıldı
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Araban'da Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar Oyuncak Atölyesi ile Genç ve Kadın Kitap Kafe açıldı

Araban'da Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar Oyuncak Atölyesi ile Genç ve Kadın Kitap Kafe açıldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Araban Kaymakamlığınca ilçede hayata geçirilen Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar Oyuncak Atölyesi ile Genç ve Kadın Kitap Kafe açıldı.

Araban Kaymakamlığınca ilçede hayata geçirilen Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar Oyuncak Atölyesi ile Genç ve Kadın Kitap Kafe açıldı.

Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül'e Kaymakam Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu ile kurum amirleri eşlik etti.

Kaymakam Mutlu, açılışlarda yaptığı konuşmada, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Araban'da Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar Oyuncak Atölyesi ile Genç ve Kadın Kitap Kafe açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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