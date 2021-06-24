Araban'da 7 kırsal mahalleye 25 bin metrekare kilitli parke taşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araban'da 7 kırsal mahalleye 25 bin metrekare kilitli parke taşı

Araban'da 7 kırsal mahalleye 25 bin metrekare kilitli parke taşı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Araban Belediyesi, 7 kırsal mahalleye 25 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi.

Araban Belediyesi, 7 kırsal mahalleye 25 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere, Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı 7 kırsal mahallenin yaz mevsimlerinde toz toprak, kış mevsimlerinde ise çamurdan kurtarılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Bu kapsamda toplam 25 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını aktaran Doğru, yaşanılabilir bir Araban oluşturma hedefinde olduklarını kaydetti.

Hasan Doğru, yıl sonu itibarıyla bütün mahallelerde kilit taşı çalışmalarının bitirileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Araban'da 7 kırsal mahalleye 25 bin metrekare kilitli parke taşı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 11:25:38. #1.16#

title