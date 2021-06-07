Apple watch 6 44mm çıktı! Apple watch 6 44mm özellikleri nedir? İşte Aplle WWDC 2021 detayları...

Apple watch 6 44mm çıktı! UWB, iPhone 11'in içindeki U1 çipi ile tanıtıldı. O zamandan beri, iPhone 12 serisinin yanı sıra Apple Watch Series 6, HomePod mini ve Apple AirTags ile entegre edildi. Üçüncü taraf cihazlar ayrıca iOS'ta UWB ile çalışabilir, böylece onları Find My'da bulabilirsiniz. Peki, Apple watch 6 44mm özellikleri nedir? İşte Aplle WWDC 2021 detayları...

Apple, Counterpoint Research analizine göre, zarif, modern tasarımı ve en iyi akıllı saat arayüzleri nedeniyle, 2021'in ilk çeyreğinde akıllı saat pazar payının yaklaşık yüzde 33'ünü elinde tutuyor.

En yeni Apple Watch Series 6 399 Dolar karşılığında piyasaya bulunuyor ve bu akıllı saatin toplam maliyeti ortaya çıktı. Giyilebilir ürünün yalnızca 136 ABD dolarına mal olduğunu duymak şaşırtıcı olmaz.

Bir malzeme listesi raporunda Counterpoint Research tarafından hesaplandığı üzere, tek tek parça maliyetleri ve üretim ücretleri 140 dolardan az tutuyor. Akıllı saati monte etmek için kullanılan bileşen maliyetlerini bölen araştırma, değerin neredeyse yüzde 68'inin kasa, sensörler ve ekrandan oluştuğunu buldu. Bileşenler listesinde aşağı doğru ilerleyen Apple, maliyetleri her alana etkin bir şekilde dağıtıyor. ION-X camla birlikte 1.000 nit parlaklık zirvesinde ışıldayan kesinlikle çarpıcı OLED ekran, maliyetin yaklaşık yüzde 13,2'sini kullanıyor.

Apple, S6'ya daha verimli bir işlem birimi ekleyerek yalnızca çıtayı yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetooth yongalarını da yükseltti. Yeni Apple Watch Series 6'daki 1 GB hızlı LPDDR4X RAM ve 32 GB yerleşik bellek dahil, cihazın bu segmenti maliyetin yüzde 23,7'sini oluşturuyor. Yeni modelin piyasaya sürülmesiyle şirket, daha geniş bir sensör dizisi eklemeye karar verdi ve bu da onu acil durumlarda hayat kurtarmada daha da yetenekli hale getirdi.

Ayrıca, Eylül ayında Apple, Apple Watch Series 7 şeklinde daha da iyi bir yükseltme sunabilir.