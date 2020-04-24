Apple Cihazları Çökerten Mesaj Ortaya Çıktı iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac dahil olmak üzere tüm Apple cihazlarını çökerten kod ortaya çıktı. Sindhi dilinde olan bu kod Apple cihazlarına gönderildiğinde cihazlar

iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac dahil olmak üzere tüm Apple cihazlarını çökerten kod ortaya çıktı. Sindhi dilinde olan bu kod Apple cihazlarına gönderildiğinde cihazlar çöküyor! İşte detaylar.

iPhone Çökertme Kodu Yeniden Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz yıllarda iPhone'ları çökerten Telugu dilindeki kodun bir farklısı yeniden ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu yeni kod ile tüm Apple cihazları çökertilebiliyor. Sindhi dilindeki karakterlerle birlikte İtalyan bayrağı emojisini içeren bu kod bildirim ekranınıza geldiği anda cihazınız çöküyor.

Apple'ın gerekli düzeltmeleri birkaç gün içerisinde yapacağı söylenmekte. Cihazınıza Sindhi dilindeki kod gelir ise hard reset atarak bundan kurtulabilirsiniz. Bazı kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarda DFU modunda geri yükleme yaparak cihazlarını kurtardıklarını duyurdu.

The craziest iOS crash text bug ?? pic.twitter.com/29LJPb67WP

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Sorunun iOS 13.4.5 sürümünün ikinci betasında düzeltildiği söylenmekte. Sizler Sindhi dilindeki tüm Apple cihazları çökerten kod hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!