Apex Legends mobil oyunu Filipinler'de kapalı betaya girdi

Apex Legends Mobil bu yılın sonlarına doğru herkes tarafından oynanabilir olacak.

Apex Legends geçen ay Hindistan'da kapalı beta olarak kullanıcılara sunulmuştu. Daha fazla ülkede oyuncuların bu deneyimi yaşamasını isteyen EA, bugün belirli sayıda Filipinli oyuncuya kapalı beta davetiyesi gönderdi.

Google Play üzerinden daha önce oyunu oynamak için ön kayıt yaptıran kullanıcılara davetiyeler gönderildi. Oyun şu anlık sadece Android platformunu kullanan oyuncular ile test ediliyor.

EA daha önce yaptığı açıklamada Apex Legends mobil versiyonunun 2021 yılı sonlarına doğru çıkacağını doğrulamıştı. Tüm dünyada oynanılabilir olmadan önce oyunu seçili ülkelerde test eden şirket şu anlık oyunu kapalı beta olarak sınırlı kişi ile test ediyor.

PC sürümünden ayrı olarak geliştirilen mobil oyun, PC ve Konsol ile çapraz platform desteğine sahip olmayacak.

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Kaynak: Playerbros