Apartmanın giriş katında çıkan yangın, söndürüldü TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sırasında binaya dolan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Nusratiye Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki sitenin bir bloğunun giriş katında yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuları, dairenin kapısını çalarak aileyi uyandırdı. Aile daireyi tahliye ederken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmana dolan duman nedeniyle üst katta oturan bazı daire sakinleri, balkonlara çıktı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da itfaiye merdiveniyle balkonda kalanları kurtardı. Yangın yoğun bir çaba sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ilk tespitlere göre buzdolabından kaynaklandığı belirlendi.

Kaynak: DHA