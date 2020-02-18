AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Gezi Parkı yorumu: 'Sevinçliyiz, normale dönüşün bir işareti'
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AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Gezi Parkı yorumu: 'Sevinçliyiz, normale dönüşün bir işareti'

AP Türkiye Raportörü Sanchez, Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa beraat kararı verilmesini olumlu karşıladı.

18.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:19
AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Gezi Parkı yorumu: 'Sevinçliyiz, normale dönüşün bir işareti'

AB yetkilileri, Gezi Parkı davasında 'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa beraat kararı verilmesini olumlu karşıladı.


Mahkemenin kararı sonrası euronews'e konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü Nacho Sanchez, "Mahkemenin kararından ötürü çok sevinçliyiz. Umarın yarın Büyükada davası için de aynı sonucu alırız" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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