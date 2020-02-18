AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Gezi Parkı yorumu: 'Sevinçliyiz, normale dönüşün bir işareti'
AP Türkiye Raportörü Sanchez, Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa beraat kararı verilmesini olumlu karşıladı.
AB yetkilileri, Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa beraat kararı verilmesini olumlu karşıladı.
Mahkemenin kararı sonrası euronews'e konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez, "Mahkemenin kararından ötürü çok sevinçliyiz. Umarın yarın Büyükada davası için de aynı sonucu alırız" dedi. Euronews.com'da Görüntüle