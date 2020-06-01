AÖL açıklama haberi geldi! AÖL sınavı ne zaman yapılacak? 2020 AÖL sınav tarihi açıklandı!
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AÖL açıklama haberi geldi! AÖL sınavı ne zaman yapılacak? 2020 AÖL sınav tarihi açıklandı!

2020 AÖL sınav tarihi bekleyen öğrencilerin bekleyişi AÖL açıklama haberi ile sonlandı. Peki, ! AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte AÖL öğlencilerinin merakla beklediği 2020 AÖL sınav tarihleri!

AÖL açıklama haberi geldi! AÖL sınavı ne zaman yapılacak? 2020 AÖL sınav tarihi açıklandı!
01.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:03

AÇık öğretim okullarının ikinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklama ile AÖL sınavının ne zaman yapılacağı belli ldu. AÖL sınavı ne zaman yapılacak? 2020 açık lise AÖL sınav tarihi açıklandı!

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının;

Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

AÖL açıklama haberi geldi! AÖL sınavı ne zaman yapılacak? 2020 AÖL sınav tarihi açıklandı!
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