AÖF sınav tarihleri belli oldu mu 2021? AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) , güz döneminde ara sınav (vize) ve dönem sonu (final) sınavı düzenleyecek. Geçtiğimiz eğitim döneminde koronavirüs sebebiyle bu sınavlar online olarak düzenlenmişti. AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?Anadolu Üniversitesi sınavlar online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar haberimizde…

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihleri açıklandı.

Güz Dönemi ara sınav tarihleri: 27-28 Kasım 2021

Güz dönemi dönem sonu sınavı : 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak

Bahar dönemi ara sınavı : 02-03 Nisan 2022

Bahar dönemi dönem sonu sınavı : 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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