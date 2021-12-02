Her yıl yüz binler öğrencinin girdiği 2021-2022 Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. Öğrenciler anadolu üniversitesinin internet sitesinden kimlik bilgileriyle sonuçları öğrendi. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler AÖF sınav geçme notu kaç? Hangi harf geçer? Hangi harf kalır? merak ediyor. AÖF sınav geçme otlarını sizler için derledik.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları 2.12.2021 tarihinde açıklandı.

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