AÖF sınav geçme notu kaç?
AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bitti. Merakla beklenen 2021-2022 Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler AÖF sınav geçme notu kaç? Hangi harf geçer? Hangi harf kalır? merak ediyor.
Her yıl yüz binler öğrencinin girdiği 2021-2022 Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. Öğrenciler anadolu üniversitesinin internet sitesinden kimlik bilgileriyle sonuçları öğrendi. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler AÖF sınav geçme notu kaç? Hangi harf geçer? Hangi harf kalır? merak ediyor. AÖF sınav geçme otlarını sizler için derledik.
AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları 2.12.2021 tarihinde açıklandı.
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