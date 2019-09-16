AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıtlar ne zaman sona eriyor?

16.09.2019 16:25

Açık Öğretim öğrencileri, yeni dönem için kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 akademik takvimi yayımlandı. Buna göre AÖF kayıt yenileme, yeni kayıt ve ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. İşte AÖF kayıt tarihleri...

AÖF KAYIT YENİLEME

AÖF kayıt yenileme; AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı akademik takvimine göre 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak, 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 AKADEMİK TAKVİM KAYIT TARİHLERİ

İkinci Üniversite 02 Eylül 2019 Pazartesi - 18 Ekim 2019 Cuma

ÖSYS Yeni Kayıt 02 Eylül 2019 Pazartesi - 13 Eylül 2019 Cuma

ANADOLUYÖS 02 Eylül 2019 Pazartesi - 13 Eylül 2019 Cuma

Dikey Geçiş 16 Eylül 2019 Pazartesi - 20 Eylül 2019 Cuma

Sağlık Lisans Tamamlama 16 Eylül 2019 Pazartesi - 20 Eylül 2019 Cuma

Ek Yerleştirme 23 Eylül 2019 Pazartesi - 27 Eylül 2019 Cuma

Yatay Geçiş 16 Eylül 2019 Pazartesi - 18 Eylül 2019 Çarşamba

Yatay Geçiş Ders Ekleme 17 Ekim 2019 Perşembe - 18 Ekim 2019 Cuma

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?



İkinci üniversite için ön başvuruları 23 Ağustos'ta sonlanacak. Açıköğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite okumak isteyenler de 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başvurularını yapmaya başlayacaklar ve 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de başvurular sona erecek. Yine başvuru işlemleri, kılavuz ve sonuçlar ''http://aof.anadolu.edu.tr'' adresinden takip edilecek.



