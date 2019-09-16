AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıtlar ne zaman sona eriyor?
Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, 2019-2020 dönemi için AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman araştırmaya başladı. Bununla birlikte AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri de ayrı bir merak konusu. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan akademik takvime göre AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
Açık Öğretim öğrencileri, yeni dönem için kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 akademik takvimi yayımlandı. Buna göre AÖF kayıt yenileme, yeni kayıt ve ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. İşte AÖF kayıt tarihleri...
AÖF KAYIT YENİLEME
AÖF kayıt yenileme; AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı akademik takvimine göre 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak, 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek.
2019-2020 AKADEMİK TAKVİM KAYIT TARİHLERİ
İkinci Üniversite 02 Eylül 2019 Pazartesi - 18 Ekim 2019 Cuma
ÖSYS Yeni Kayıt 02 Eylül 2019 Pazartesi - 13 Eylül 2019 Cuma
ANADOLUYÖS 02 Eylül 2019 Pazartesi - 13 Eylül 2019 Cuma
Dikey Geçiş 16 Eylül 2019 Pazartesi - 20 Eylül 2019 Cuma
Sağlık Lisans Tamamlama 16 Eylül 2019 Pazartesi - 20 Eylül 2019 Cuma
Ek Yerleştirme 23 Eylül 2019 Pazartesi - 27 Eylül 2019 Cuma
Yatay Geçiş 16 Eylül 2019 Pazartesi - 18 Eylül 2019 Çarşamba
Yatay Geçiş Ders Ekleme 17 Ekim 2019 Perşembe - 18 Ekim 2019 Cuma
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
İkinci üniversite için ön başvuruları 23 Ağustos'ta sonlanacak. Açıköğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite okumak isteyenler de 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başvurularını yapmaya başlayacaklar ve 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de başvurular sona erecek. Yine başvuru işlemleri, kılavuz ve sonuçlar ''http://aof.anadolu.edu.tr'' adresinden takip edilecek.