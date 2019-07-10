Antik Çağlardan Kalma Buzun İçinden Canlı Kurtçuk Çıktı

Tennesse Üniversitesi'nden mikrobiyolog Tatiana Vishnivetskaya, Sibirya'daki kalıcı buz tabakasından gelen bir parçayı incelemek için bir petri kabında eritti. Antik dönemlerden bu yana hiç erimemiş olan buzun içerisinde mikrop izleri aramayı amaçlayan bilim insanını şaşırtan ise yarım milimetrelik halka solucanlar oldu.

Buz Devri'nde donup kalan bu solucanlar, buzun erimeye başlamasıyla birlikte hayata döndü.

41 bin yıl buzun altında kaldıktan sonra hayata dönen kurtcukların Captain America'sı

Bir nevi kancalıkurtların Captain America'sı olan bu kurtçuklar, aslında oldukça önemli durumdalar. Hayatın ekstrem koşullara nasıl tepki verdiği ve nasıl devamlılık sağladığı konusunda bu canlıların verdiği tepkiler incelenecek. 41 bin yıl boyunca dondurularak hayatta kalmak, en azından bu kancalıkurtlar için mümkün oldu.

Dünya üzerinde en ekstrem koşullarda bile hayatta kalmak, su ayıları (tardigradlar) tarafından gerçekleştirilen bir aktivite olsa da, kancalıkurtların bu başarısı da bilim insanlarını heyecanlandırıyor. Daha önce bu kadar büyük bir canlının buzda bu kadar uzun süre hayatta kaldığı görülmemişti.

Araştırmanın bulgularına göre yaşam, Dünya'da dondurularak bir başka gezegene taşınabilir. ya da başka gezegende oluşan bir yaşam formu, söz konusu taşıma yöntemi ile Dünya'ya ulaşabilir. Yine de konu üzerine daha fazla inceleme yapılması gerekiyor.