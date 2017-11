Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Alpay Azap, bakterilerin giderek antibiyotiklere dirençli hale gelmesinin, tıbbi bir felaket olduğunu söyledi.



Antibiyotik Farkındalık Günü nedeniyle KLİMİK salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Azap, enfeksiyonlar nedeniyle birçok hastanın hayatını kaybettiğini kaydetti.



Azap, dirençli tüberküloz tedavisinde antibiyotik geliştirilemediği için dünyada her yıl 250 bin kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, şöyle devam etti:



"Biz bu duruma dikkat çekmek istiyoruz. Sadece enfeksiyonların tedavi edilmemesinden bahsetmiyoruz. Tıpta yaptığımız birçok önemli girişimi yapamıyoruz. Antibiyotik direnci nedeniyle ilerleyen zamanlarda organ nakli yapılamaz hale gelecek yoğun bakımlarda hastalar hayata döndürülemeyecek. Araştırmalar 2050 yılında 10 milyon insanın antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybedeceğini vurguluyor. Bizim tek yapmamız gereken antibiyotiklerin akışını yavaşlatabilmek. Örneğin sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde dirençli bakterilerle yılda 2 milyon enfeksiyon geliştiğini ve 23 bin kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde 2011 yılında 25 bin kişinin dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan öldüğü bildiriliyor. Her geçen yıl bu sayıların arttığı da bir başka gerçek. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre yılda 700 bin kişi dirençli bakteriler nedeniyle ölüyor."



Toplantıda konuşan KLİMİK Derneği Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu (ADÇG) Başkanı Prof. Dr. Çağrı Büke de tarım ve hayvancılık alanında kullanılan antibiyotiklerin de insanlara dolaylı yollardan zarar verdiğine dikkati çekerek, "Bunları yediğiniz yemeklerden alabiliyorsunuz. İnfeksiyon hastalıklarından dolayı her yıl ölen kişi sayısının 2050 yılına kadar tüm dünyada 10 milyon kişiyi bulacağı ve bu rakamın kanserlerden, kalp-damar hastalıklarından ve nörolojik hastalıklardan kaynaklı ölümlerin çok daha üstünde olmak üzere ilk sıraya yerleşeceği tahmin edilmektedir. Yine veriler antibiyotiğe dirençli bakteri infeksiyonlarının tüm dünyada ekonomiye 100 trilyon dolar ek maliyet yükleyeceğini de göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.