: Antartika nasıl yazılır? Antartika mı Antarktika mı TDK'ya göre Antarktika yazımı!

31.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:07

Sık sık yazım hatası yapılan kelimelerden olan Antarktika kelimesinin TDK'ya göre doğru yazımını öğrenmek ister misiniz? İşte TDK'ye göre Antartika yazımı! Antarktika nasıl yazılır? Antartika mı Antarktika mı?

TDK'YA GÖRE: ANTARKTİKA

Antarktika (isim, özel): Güney Kutbu'ndaki kara bölgesi.

Haber Videosu