Antartika nasıl yazılır? Antartika mı Antarktika mı TDK'ya göre Antarktika yazımı!
Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden olan Antartika'nın doğru yazımı vatandaşların merak konusu oldu. Peki Antartika nasıl yazılır? Antartika mı Antartika mı? İşte Antarktika'nın TDK'ya göre doğru yazımı!
31.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:07
Sık sık yazım hatası yapılan kelimelerden olan Antarktika kelimesinin TDK'ya göre doğru yazımını öğrenmek ister misiniz? İşte TDK'ye göre Antartika yazımı! Antarktika nasıl yazılır? Antartika mı Antarktika mı?
TDK'YA GÖRE: ANTARKTİKA
Antarktika (isim, özel): Güney Kutbu'ndaki kara bölgesi.
Haber Videosu: Antartika nasıl yazılır? Antartika mı Antarktika mı TDK'ya göre Antarktika yazımı!
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