Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlarla ilgili bir tweet attı. Bu tweete tepki gösteren bir Twitter kullancısına Vali "Seni kimliksiz yumurta kafa" sözleriyle karşılık verdi.

23.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:58
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa

Twitter'da Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile bit Twitter kullanıcısı arasında ilginç diyalog yaşandı. Vali Karaloğlu, şu paylaşımı yaptı "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yetim aile Programı' kapsamında yapılan 550?'lik yardım, 650?'ye yükseltilmiştir. Vatandaşlarımız adına, Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sn. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür ederiz."

"MAHŞER GÜNÜ VAR MAHŞER"

Karaloğlu'na bir kullanıcı Beğendik twitti, maşallah çok yapmışlar. Bu rakamlar karın doyurmak için değil, vatandaşın çenesini kapatmak içindir. Yazık, şu mazlum, koyun gibi milletin duasını almayı bilmiyorsunuz. Ama mahşer günü var, mahşer" diyerek cevap verdi.

"SENİ KİMLİKSİZ YUMURTA KAFA"

Bu sözlere tepki gösteren Antalya Valisi ise "Seni kimliksiz yumurta kafa" yorumunu yaptı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
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