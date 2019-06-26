Antalya Teknokent Silikon Vadisi'nde

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, dünya çapında 2.'lik ödülü kazanan uluslararası hızlandırma programı olan CAP Programı' na (Cyberpark, Accelerator Program) Antalya Teknokent ve Bilkent Cyberpark iş birliği ile bu yıl Antalya Teknokent firmalarını da dahil ederek programa katılımlarını sağladı.

Firmalar Türkiye'de gerçekleştirilen eğitim programının ardından, ABD'nin San Francisco şehrinde programa katıldılar. Programda birebir mentörlük, yalın girişimcilik metedolojisi, pazarlama, finans, sunum teknikleri ile ilgili çeşitli eğitimler, yatırımcılar, potonsiyel müşteriler ve mentörlere erişim, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle (instagram, uber, dropbox, sales forch) bir araya gelerek süreçler hakkında bilgi edinme hakkı elde etti.

CAP 2019 Amerika Programında Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ve Teknokent firmaları birçok görüşme ve toplantıya katıldı. Katılımcılar girişimcilik ekosistemi ve küresel inovasyon stratejileri hakkında görüşmelerde bulunarak Silikon Vadisi'nde bulunan başarılı girişimcilerle Teknokent firmalarının da yer aldığı dijital pazarlama süreçleri ile ilgili eğitim ve toplantıları gerçekleştirdi. Los Angeles Ticaret Ataşesi Mehmet Çetik San Francisco girişimcilik ekosistemi ile yatırım süreçleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. Stanford Üniversitesi'nde inovasyon ve girişimcilik alanında tanınmış Dr. Burton Lee ile CAP ekibi bir araya geldi.

CAP 2019 ekibi aynı zamanda Silikon Vadisini ziyaret ederek dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşme gerçekleştirdiler. Şirketlerde yer alan girişimciler ve yatırımcılar ile birebir tanışma fırsatı bularak girişimcilik ve inovasyon konusunda verimli toplantılar düzenlediler. Antalya Teknokent ve Bilkent Cyberpark tarafından gerçekleşen CAP 2019 programında firmalar Silikon Vadisi'nde yer alan şirketler ile güçlü iş birliklerine adım attılar. - ANTALYA

Kaynak: İHA