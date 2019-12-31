Antalya-su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı

31.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:43

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle içerisi suyla dolu alt geçitten geçmeye çalışan kadın sürücü ve onu kurtarmak için kamyonetle gelen eşi mahsur kaldı. Yaklaşık 70 santim yüksekliğindeki suda mahsur kalan karı- koca ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

70 SANTİMETRELİK SUDAN GEÇMEYE ÇALIŞTI

Olay, Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'ndeki D-400 karayolu üzerindeki alt geçitte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Ekmel Mahallesi'nde babasının evinden şehir merkezine gitmek için 07 AIE 004 plakalı otomobiliyle yola çıkan Nermin Yalçın, su dolu alt geçitten geçmek istedi. Geçidin ortasına geldiğinde otomobil yaklaşık 70 santimetre yükseklikteki suyun ortasında kaldı. Aracı ilerletemeyen Nermin Yalçın cep telefonuyla eşi ve babasından yardım istedi.

Eşinin haber vermesi sonrası Ali Yalçın da 07 UN 004 plakalı kamyonetle kurtarmaya geldi. Ali Yalçın'ın eşinin aracını kurtarmak için alt geçide girdiği kamyoneti de suda mahsur kaldı. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar sonrası olay yerine Gazipaşa Belediyesi ekipleri, itfaiye, polis, karayolları kurtarma ekibi ve çekici sevk edildi. Otomobilde mahsur kalan Nermin Yalçın otomobille birlikte çekici yardımıyla suyla kaplı alt geçitten çıkartıldı. Ali Yalçın'ın kamyoneti ise Gazipaşa Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla çıkartıldı. Gazipaşa Belediyesi ekipleri tıkanmış olan rögar kapaklarını temizleyerek suyun tahliyesini de yaptı.

"YILLARDIR BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ"

Alt geçitte mahsur kalan kızı ve damadı için gelen Mevlüt Bilgili, Kızım buraya gelmiş, suda kalmış. Damat yardıma gelmiş. O da kalmış. Buranın bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Mahalle halkı olarak yıllardır bu çileyi çekiyoruz. Yola girmemiz için 3 kilometre ileri gitmek gerekiyor. Onun için burayı kullanıyor vatandaş. Burası için çözüm bulunsun dedi.

Kaynak: DHA