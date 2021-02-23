Antalya Saklıkent'te kayak keyfi yaşanıyor
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Antalya Saklıkent'te kayak keyfi yaşanıyor

23.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:42
Antalya Saklıkent'te kayak keyfi yaşanıyor

Antalya'da, Beydağları üzerinde yar alan Saklıkent Kayak Merkezi'ne gelenler, etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Antalya'da, Beydağları üzerinde yar alan Saklıkent Kayak Merkezi'ne gelenler, etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Bakırlıtepe mevkisine, 1971'de dönemin Valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan kayak merkezinde, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması üzerine hareketlilik yaşanıyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent'te, kayakseverler 5 kilometre kesintisiz kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşların da plastik leğenlerle kayması renkli görüntüler oluşturdu.

Kayak merkezi yetkilileri, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının belirlediği tüm kriterleri yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası aldıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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