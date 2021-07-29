Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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