Antalya-Moskova uçağı iniş takımlarındaki arıza nedeniyle güçlükle iniş yapabildi
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Antalya-Moskova uçağı iniş takımlarındaki arıza nedeniyle güçlükle iniş yapabildi

17.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:01
Antalya-Moskova uçağı iniş takımlarındaki arıza nedeniyle güçlükle iniş yapabildi

Antalya'dan, Moskova'ya hareket eden 186 yolcunun bulunduğu uçak iniş takımlarında arıza meydana gelince Moskova'ya güçlükle indi. Birkaç kez pisti pas geçen uçağın son denemesinde başarıyla iniş yaptığı ancak aprona dahi römorkörler yardımıyla çekildiği kaydedildi.

Antalya'dan, Moskova'ya hareket eden Rus havayolu firması Rossiya Airlines'e ait tarifeli yolcu uçağının kalkıştan sonra iniş takımlarında arıza oluştu. Bunun üzerine iniş yapacağı Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na bilgi verildi.

SON DENEMEDE BAŞARILI OLDU

Moskova'da alınan önlemler sonrasında uçak havaalanına yaklaştı. Ön iniş takımlarında arıza meydana gelmesine rağmen uçak kontrollü bir şekilde inişe geçti. Uçağın birkaç kez pisti pas geçtiği öğrenilirken son denemesinde inişin başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

APRONA RÖMORKÖRLER YARDIMIYLA ÇEKİLDİ

Öte yandan pilot, uçağın aprona gidemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine 186 yolcunun bulunduğu uçak, aprona römorkörler yardımıyla çekildi. Uçağın iniş takımlarında yaşanan arıza ile ilgili incelemeler başlatılırken olayda kimsenin zarar görmediği ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
CAPON: Uçak, tekerlekleri açılmasa bile motorları üzerine inebilir.
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FİRAT: Pilot‘a helal olsun
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OBJEKTİF: gecmis olsun guzel haber
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500
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