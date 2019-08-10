ANTALYA KKTC'NİN CARETTA MELEKLERİ

10.08.2019 14:22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 14 ay önce kurulan ve yaralı deniz kaplumbağaları tedavisinin yapıldığı merkezde bugüne kadar 15 deniz kaplumbağası tedavisinin ardından denize geri gönderildi. 12 kaplumbağanın ise tedavisi sürüyor.

KKTC'nin Girne kentinde yaklaşık 14 ay önce kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı veya denize atılan plastik atıklar nedeniyle yaşam tehlikesi altındaki caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının tedavisi yapılıyor. Tedavisi tamamlanan kaplumbağalar yeniden Akdeniz'deki doğal ortamına bırakılıyor. Merkezde 3'ü gönüllü toplam 5 kişi görev yapıyor.

BALIKÇI AĞINA TAKILI BULUNDU

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde soyu tehlike altındaki türlerden biri olan carettalar ve yeşil deniz kaplumbağalarının yaralanma olaylarına karşı tedavi amaçlı kurulan merkeze bugüne kadar yaralı 26 deniz kaplumbağası getirildi. Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağalarının 15'i denizle yeniden buluşturuldu. Merkezde son olarak bir balıkçı ağına takılan caretta, tedavisi tamamlandıktan sonra denize bırakıldı. Carettaya onu bulan balıkçı Fehmi Büyükal'ın lakabı 'Şalvar Kaptan' ismi verildi.

CİĞERLERİNİ TEMİZLENDİ

Carettanın 18 metre derinlikte balıkçının ağını toplarken ağına takıldığını belirten biyolog Silem Sargın, merkeze ilk ulaşan hayvanların öncelikle ciğerlerindeki suyun boşaltıldığı ve ciğerine hava gönderilerek, içindeki suyun çıkartıldığını söyledi. Ardından da asitli bir içecekle ve diş fırçasıyla hayvanın ağzının temizlendiğini kaydeden Sargın, ardından d vitamini enjekte ettiklerini anlattı.

YARALI VAKALAR DAHA ÇOK

Açıldığı günden beri merkezde boğulma vakalarından daha çok ağır yaralı kaplumbağaların tedavi edildiğini belirten merkez kurucusu Hande Tibuk, deniz kaplumbağalarının karşılaştıkları tehlikelerin boğulma vakalarının yanı sıra kasti yaralanmalar ve özellikle baş kısmına aldıkları darbelerin başladığını söyledi. Tekne pervanesi kaynaklı kesiklerin oluştuğunu belirten Tibuk, Ne yazık ki kasti yaralanmadan kastımız hayvanın başına defalarca çoklu darbeler, sert cisimle vurma kafasına çarpma gibi vakalarla karşılaşıyoruz. Bir insanın kasti olarak bunu yapabiliyor olması bir kere vurması bile vahşiyken birden fazla darbe vurması tüyler ürpertici dedi.

PLASTİK POŞETLERİ DENİZANASI SANIYORLAR

Bunlara kirliliğin de eklendiğini anlatan Tibuk, Plastik poşetler, etçil deniz kaplumbağaları denizanası yiyerek beslenirler. Sudaki yüzen poşetleri denizanası sanıp yiyip boğulurlar. Merkezimize gelen vakalarda karşılaştığımız durumlar olta yutması, içlerinden çıkan plastik atıklar. Bunlar maalesef çok üzücü. Mesela şu bir deniz kaplumbağasının içinden çıkan kılıç balığı oltası, büyük paslı tehlikeli bir olta yemek borusundan çıktı dedi.

14 AYDA 26 YARALI CARETTA GELDİ

Bölgede yaralı bulunan deniz kaplumbağaları için merkezin ihbar hattına ulaşılabildiğini dile getiren Tibuk, Genellikle balıkçılar buluyor yaralı kaplumbağayı. Bizi arıyorlar biz gidip alıyoruz. Bugüne kadar 26 hastamız oldu. İyileştikten sonra tabi geri salıyoruz. Bugün de sanıyorum 15'inci kaplumbağayı denize gönderdik. Bu bize çok büyük mutluluk veriyor. Yaralı gelen kaplumbağa belli süre burada misafir oluyor. O veda sahnesi biraz acıklı oluyor ama önemli bir misyonu tamamlamanın mutluluğu oluyor. Çünkü onun yeri denizler. O mutluluk da paha biçilmez diye konuştu.

Kaynak: DHA