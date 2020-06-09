ANTALYA Her gün oğlunun boğulduğu yere gelip, gözyaşı döküyor
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ANTALYA Her gün oğlunun boğulduğu yere gelip, gözyaşı döküyor

Her gün oğlunun boğulduğu yere gelip, gözyaşı döküyorANTALYA'nın Manavgat ilçesinde mayıs ayında sokağa çıkma izninin bitmesine 5 dakika kala girdiği Manavgat Irmağı'nda boğulan Mustafa Boz'un (16) babası Kerem Boz (49), olaydan sonra her gün oğlunun cansız bedeninin çıkarıldığı yere...

09.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:18

Her gün oğlunun boğulduğu yere gelip, gözyaşı döküyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde mayıs ayında sokağa çıkma izninin bitmesine 5 dakika kala girdiği Manavgat Irmağı'nda boğulan Mustafa Boz'un (16) babası Kerem Boz (49), olaydan sonra her gün oğlunun cansız bedeninin çıkarıldığı yere gelerek gözyaşı döküyor. Irmakta bulunan iskelelere kapı yapılmasını isteyen Boz, "Benim canım yandı, başka anaların babaların canı yanmasın. Başka canlar yanmasın" dedi.

Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Boz, 15 Mayıs Cuma günü koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kendilerine verilen 4 saatlik iznin bitimine 5 dakika kala, Çevreyolu köprüsü altında arkadaşlarıyla birlikte Manavgat Irmağı'na girerek serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Mustafa Boz, suda çırpınmaya başladı. Boz, arkadaşlarının çabasına rağmen ırmakta kayboldu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve sahil güvenlik botu tarafından yapılan yüzey aramasından bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine çağrılan Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Mustafa Boz'un cansız bedenini ırmağa girdiği yerin çok yakınında, dipte kolu ağaç köküne takılmış olarak buldu.

Haberi alıp, olay yerine gelen baba Kerem Boz, sağlık ve güvenlik görevlilerini görünce, 'Mustafa'm' diyerek feryat etti. Beş yıldızlı bir otelde cankurtaran olarak çalışan acılı babayı arkadaşları ve görevliler güçlükle sakinleştirdi.

Olayın ardından her gün aynı noktaya gelerek, "Neden Mustafa'm, neden?" diyerek gözyaşı döken Kerem Boz, oğlunun çok iyi ve okulda da başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Kerem Boz, Manavgat Irmağı'nda özellikle iskelelerin olduğu yerlerde kapı olmadığını söyleyerek yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.

'BAŞKA MUSTAFA'LARIN CANI YANMASIN'

Kerem Boz, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine, oğlunu kaybettiği günden bu yana hayatının kötüleştiğini söyleyerek, "Ben tam 20 günden bu yana her gün buralardayım. Halime bakın, halimi anlarsınız. Benim canım gitti, artık geri gelmeyecek. Başka Mustafaların canı yanmasın, başka anaların babaların canı yanmasın. Allah rızası için devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Bu iskelelere kapı yaptırsınlar. Yukarı tabela koymuşlar ama okuma yazma bilmeyen biri gelse ne olacak? Kimse acı yaşamasın, kimse evladını kaybetmesin. Ben evladımı kaybettim, başka canlar yanmasın" dedi.

'SERİNLEMEK İSTİYORSANIZ DENİZE GİDİN'

Manavgat'ta her sene birçok gencin ırmakta boğulduğunu vurgulayan Kerem Boz, onları ırmağa girmemeleri konusunda uyardı. Manavgat'ta 3-4 kilometre ileride denizin olduğunu söyleyen Boz, gençlere, "Serinlemek istiyorsanız denize gidin. Irmağa girerek, annenize, babanıza böyle bir acı yaşatmayın. Nereye giderseniz onlara söyleyin" diye seslendi.

ANTALYA Her gün oğlunun boğulduğu yere gelip, gözyaşı döküyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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