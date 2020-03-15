ANTALYA Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı 3 yaralı Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Yeni Mahalle Sümbül sokaktaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Yunus Karakaya'nın kullandığı 07 N 5305 plakalı otomobil, Ali Rıza Büyükakça Caddesi'nde hareket halinde olan Emre Özdemir iidaresindeki 07 NHK 73 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil yoldan çıkıp boş arazide durabildi. Kazada sürücülerden Yunus Karakaya ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İlknur K. ve diğer otomobilin sürücüsü Emre Özdemir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: DHA