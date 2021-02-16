Antalya Emniyetinin sosyal medya hesabından paylaşılan "atış eğitimi klibi" beğeni topladı
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Antalya Emniyetinin sosyal medya hesabından paylaşılan "atış eğitimi klibi" beğeni topladı

16.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:05

Antalya Emniyet Müdürlüğü personelinin atış eğitimlerinden görüntülerin yer aldığı klip ilgi gördü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü personelinin atış eğitimlerinden görüntülerin yer aldığı klip ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Atış Ekibi'nin diğer polislere verdiği eğitimlerden klip oluşturuldu.

Müzik eşliğindeki atış görüntülerinin yer aldığı klip, Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Parolamız: Eğitimde merhamet, vatana ihanettir" ifadesiyle paylaşıldı.

Görüntüler, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi ve beğenildi.

Antalya Emniyetinin sosyal medya hesabından paylaşılan 'atış eğitimi klibi' beğeni topladı
Antalya Emniyetinin sosyal medya hesabından paylaşılan 'atış eğitimi klibi' beğeni topladı
Antalya Emniyetinin sosyal medya hesabından paylaşılan 'atış eğitimi klibi' beğeni topladı
Antalya Emniyetinin sosyal medya hesabından paylaşılan 'atış eğitimi klibi' beğeni topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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