Antalya DOB'da "Allegra Ensemble" ile Cumhuriyet coşkusu yaşanacak
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Antalya DOB'da "Allegra Ensemble" ile Cumhuriyet coşkusu yaşanacak

26.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:18
Antalya DOB'da

Antalya Devlet Opera ve Balesinde (DOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, "Allegra Ensemble"ın gündüz sahne alacağı özel konserle kutlanacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesinde (DOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, "Allegra Ensemble"ın gündüz sahne alacağı özel konserle kutlanacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 29 Ekim saat 14.00'te yapılacak konserde "Allegra Ensemble" sahne alacak.

Farklı müzik türlerinden parçaların seslendirileceği konserde Ankara DOB sanatçılarından soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, keman sanatçıları Ümmiye Özdem ve Şenzelita Aykanat, viyola sanatçısı Melda Sak, viyolonsel sanatçısı Arzu Sugüneş, flüt sanatçısı Müjde Akden ile Bilkent Üniversitesinden piyanist Gülriz Tunca ve Samsun DOB perküsyon sanatçısı Tanya Tarazan sahneye çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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