Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Anadolu Nefesli Beşlisi" konseri
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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Anadolu Nefesli Beşlisi" konseri

18.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:34
Antalya Devlet Opera ve Balesinden

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenen, "Anadolu Nefesli Beşlisi" konseri 20 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenen, "Anadolu Nefesli Beşlisi" konseri 20 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ilgi çekici konser programlarıyla büyük beğeni kazanan "Anadolu Nefesli Beşlisi", 20 Ekim saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde olacak.

"Anadolu Nefesli Beşlisi", konserde "Del Mundo" isimli projesiyle dinleyicileri müzik repertuvarının en sevilen üfleme beşli eserleriyle dünya turuna çıkaracak.

Kurulduğu 2014'ten bu yana farklı temalardaki konserleriyle tanınan "Anadolu Nefesli Beşlisi"; Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı öğretim görevlisi Doçent Cem Önertürk, Antalya DOB obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun DOB klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ve Samsun DOB korno sanatçısı Hüseyin Uçar'dan oluşuyor.

Konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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