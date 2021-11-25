Antalya Devlet Opera ve Balesi komik opera "Sevil Berberi"ni sahneleyecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalya komik operasının şaheserlerinden kabul edilen, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini 30 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten'in sahneye koyduğu "Sevil Berberi", Rossini'nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera arasında dünya sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor.

Dünya komik opera sanatının en mükemmel örneği sayılan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, koroyu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor.

Koreografisini Melda Özkan'ın yaptığı eserin dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Nursun Ünlü, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

İki perdelik eserde "Figaro"yu Mehmet Ali Tutar, "Rosina"yı Tuğçe Oğuzülgen, "Kont Almaviva"yı Enis Ok, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Gülçin Gültekin, "Fiorello" ve "Subay"ı Toygarhan Atuner, "Uşak" rolünü Vural Vursavaş, "Noter"i Egemen Barın canlandırırken, Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer alacak.

İspanya'nın Sevilla kentinde 17. yüzyılda geçen eserde, Kont Almaviva'nın Madrid'de görüp aşık olduğu güzel Rosina için Sevil'e gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımlarıyla Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 30 Kasım saat 20.00'de sahnelenecek eserin bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişiyor. Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.