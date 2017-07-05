Antalya Dayak Nedeniyle Evden Uzaklaştırılan Eş Bu Kez Bıçakladı

Antalya'da madde bağımlısı 42 yaşındaki Ali Toprak, dün eşi Pınar Toprak'ı dövdüğü gerekçesiyle 6 ay evden uzaklaştırıldı. Bu sabah gidip eşini dövüp evden ayrılan, hırsını alamayınca yeniden gelen Toprak, bu kez Pınar Toprak'ı baldırından bıçaklayıp kaçtı.



Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6248 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen, 6 çocuk babası Ali Toprak, evden eşya satıp uyuşturucu alacağını söyleyince dün tartıştığı eşi Pınar Toprak'ı dövdü. Pınar Toprak'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ali Toprak'a, polis merkezi tarafından 6 ay uzaklaştırma verildi. Evden uzaklaştırıldığı için sinirlenen Ali Toprak, bu sabah ve gelip eşyalara zarar verdi. Eşini tekrar döven Toprak, evden aydıldı. Saat 14.00 gibi yeniden eve gelen Ali Toprak, bu kez eşini sol ayak baldırından bıçakladı. Paniğe kapılan Toprak suç aleti bıçakla kayıplara karışırken, olay sırasında evde bulanan çocukları, durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, Ali Toprak'ı yakalamak için çalma başlattı. Pınar Toprak'ın ilk müdahalesini ayakta yapan sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü.



Göüntü Dökümü



---------------------------



Yaralı kadının sağlık ekiplerinin arasında evden çıkıp ambulansa binmesi



Ambulansın hastaneye gidişi



Polis araçlarının görüntüsü



Polislerden görüntü



Karısını bıçaklayan şahsın resmi



37 MB / 01.10



Haber: Bülent TATOĞULLARI-kAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



==================================================



(Tür: Yurt)