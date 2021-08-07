Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (8)
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Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (8)

Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (8)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

KAŞ SAHİLLERİ KÜLLE DOLDUAntalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz'da başlayıp, 10 günde kontrol altına alınabilen büyük yangının etkileri, denizde de görülmeye başlandı.

KAŞ SAHİLLERİ KÜLLE DOLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz'da başlayıp, 10 günde kontrol altına alınabilen büyük yangının etkileri, denizde de görülmeye başlandı. Manavgat'tan 189 kilometre uzaklıktaki turistik Kaş'ın sahil kesimlerinde kül ve kömür parçaları denize aktı. Denizin üzeri kül ve kömür parçalarıyla doldu.

Kaş'ta denize giren tatilci Mustafa Sarıca, yüzdüğü sırada deniz üzerinde kömür parçacıklarını gördüğünü söyledi. Sarıca, "Yangına ait ve rüzgardan gelmiş olabilir. Bütün kıyı boyunca var. Dün yoktu, rüzgar getirmiş olabilir" dedi.Akdeniz Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da yangınların kara ekosistemi kadar deniz ekosistemini de olumsuz etkileyeceğini belirtti.Kül ile kaplı toprağın su geçirgenliğini yitireceğini ve yer altı su kaynaklarına suların ulaşamayarak, kaynak zeminini besleyemeyeceğini anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, yağmur sularıyla denize ulaşan kül ve kömür parçalarının da deniz ekosisteminde tahribata yol açacağını kaydetti. Kaş yarımadasında tespitlerde bulunduğunu söyleyen Gökoğlu, şöyle konuştu:  

"Su üzerinde kömür ve kül parçaları var. Ekosisteme çevrede olan yangınların etkisi oldukça yüksek olacak. Yangının ardından denize düşen kömür ve küller gözle görülüyor. Karada doğal felaketin etkileri deniz ekosisteminde de görülecek. Karaya yağan yağmurlarla birlikte kömür ve kül parçaları denize ulaşacak. Toprağın geçirimi azalacak, yer altı sularında azalma görülecek. Karadaki felaketin uzantısı olacak bu ani yağışlarla bilirlikte taşınan toprak erozyonu sık görülecek. Çok miktarda kül gelecek. Kapalı koylarda balçık ve kül birikmeleri olacak, deniz suyunun rengi değişecek. Aynı zamanda planktonlarda azalma olacak. Suda görüş azalarak deniz içerisinde yaşayan canlıların oksijen alıp verişine etkisi olacak. Deniz çayırları gibi bitkiler üzerinde de fotosentezi olumsuz etkileyecek."

İbrahim LALELİ/ ANTALYA,


Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (8)
Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (8)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

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