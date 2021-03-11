Son dakika: Trafik kazasında otomobilde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı
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Son dakika: Trafik kazasında otomobilde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı

11.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:36

Son dakika haberleri: Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Akçaalan Mahallesi pazar mevkisinde, Murat Erel (32) yönetimindeki 31 AAZ 795 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 YN 233 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, bir iş yerinin duvarına çarparak duran 31 AAZ 795 plakalı otomobildeki Murat Erel ile 12 yaşındaki oğlu Mertcan Erel yaralandı. Sıkıştıkları yerden ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı baba-oğul, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika: Trafik kazasında otomobilde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı
Son dakika: Trafik kazasında otomobilde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı
Son dakika: Trafik kazasında otomobilde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı
Son dakika: Trafik kazasında otomobilde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı
Son dakika: Trafik kazasında otomobilde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı
Son dakika: Trafik kazasında otomobilde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı
Son dakika: Trafik kazasında otomobilde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı
Son dakika: Trafik kazasında otomobilde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı
Son dakika: Trafik kazasında otomobilde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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