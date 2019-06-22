Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyenyolcu otobüsü, Akseki-Manavgat kara yolu Murtiçi mevkisinde devrildi. Kazada 5'i çocuk 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Antalya kara yolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne seyredenyolcu otobüsünün yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiği kazada 25 kişi yaralandı.

YARALILARI YAĞMURDAN KORUMAYA ÇALIŞTILAR

Kaza sonrasına olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir'deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaynak: AA