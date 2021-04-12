Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı
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Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen paraların transferini sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı. Görüntülerde evlere baskın düzenleyen polis ekiplerinin yaptığı aramalar, ele geçirilen suç eşyaları ile şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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