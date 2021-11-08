Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Orta Mahallesi 1038 Sokak'taki Yusuf Kurt'a ait 3 katlı binanın üst katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binada bulunanlar dumanı fark ederek dışarı çıkıp durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

Sağlık ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında fenalık geçiren bazı ev sakinlerine müdahale etti.

Klimadan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
Genç kadın ortalığı birbirine kattı! Önce araçların önüne uzandı, sonra denize atladı

Genç kadın ortalığı birbirine kattı! Önce araçların önüne uzandı, sonra denize atladı

 Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü

Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü

 Bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

Bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title