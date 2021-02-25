Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

25.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:26
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'daki operasyonda 18 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'daki operasyonda 18 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ilçesinde V.S. ve L.U'nun uyuşturucu madde üreterek sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin Şafak Mahallesi'ndeki evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.S. ve L.U, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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