Antalya'da "uyuşturucu laboratuvarı" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 skunk yetiştirme laboratuvarı ve 21,5 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.Ş. ve H.A.Ş'nin ilçede uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 adet skunk yetiştirme laboratuvarı,

21 kilo 500 gram skunk, 120 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 3 hassas terazi ve yaklaşık 217 bin lira değerindeki çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirildi. Uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen yaklaşık 500 bin liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan K.Ş. ve H.A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri

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