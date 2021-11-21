Antalya'da "Türk Dünyası Şaheserleri Konseri" düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da "Türk Dünyası Şaheserleri Konseri" düzenlendi

AA / Levent Kişi - Haberler | Kültür Sanat
Antalya'da

Antalya'da, "Türk Dünyası Şaheserleri Konseri" gerçekleştirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, "Türk Dünyası Şaheserleri Konseri" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı ve Azerbaycanlı ünlü şair Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılı anısına düzenlenen konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Konserde, Antalya Senfoni Orkestrası ve TÜRKSOY Müzik Topluluğu eşliğinde Yunus Emre ve Nizami Gencevi'nin eserlerinden bestelenen müzikleri seslendirildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, yaptığı konuşmada, konserlerle Türk kültürünü ve medeniyetini tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan da Tük coğrafyasının iki güzide fikir ve gönül adamı Yunus Emre ve Nizami Gencevi anısına tertip edilen etkinliği Antalyalılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

TÜRKSOY'un çalışmalarına destek verdiklerini dile getiren Arslan, "Ortak kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak, değişik Türk coğrafyaları arasında köprüler kurmak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

???????Konseri, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli dinledi.

Antalya'da Türk Dünyası Şaheserleri Konseri düzenlendi

Antalya'da Türk Dünyası Şaheserleri Konseri düzenlendi

Antalya'da Türk Dünyası Şaheserleri Konseri düzenlendi

Antalya'da Türk Dünyası Şaheserleri Konseri düzenlendi

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title