Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
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Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga

Antalya'da kırmızı ışıkta çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu.

30.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:03

Antalya'da kırmızı ışıkta çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu.

Olay, Antalya kent merkezinde kırmızı ışıkta araçların beklediği sırada yaşandı. Sebebi henüz bilinmeyen kavgada tekme tokatlar adeta havada uçuştu. Kavga anı diğer araç sürücüleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Kırmızı ışıkta en ön sırada bekleyen bir araç sürücüsü aracından inmesiyle tartışma başladı. Bu sırada sürücünün yakını olduğu tahmin edilen bir adamla 3 genç arasında çıkan kavga birden alevli yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü darp edilen adamla gençleri ayırmaya çalışırken kendisine de yumruklardan nasibini aldı.

O sırada bir maskeli bir kadın da gençlerden birini tutmaya çalıştı ancak, genç kadının tuttuğu genç kıyafetini çıkarak sıyrıldı ve kavgaya devam etti.

Olay anı ise kırmızı ışıkta üçüncü sırada bekleyen araç sürücüsü tarafından bir cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. - ANTALYA

Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga

Kaynak: İHA

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